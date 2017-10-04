Нельзя сказать, что новое поколение лифтбэка Audi A7 Sportback самая ожидаемая премьера года, но смену поколений этой модели ждут многие. Компания пока не рассекретила ее, хотя и дала возможность ознакомиться с ее внешностью.

В каталоге аксессуаров Audi появилась моделька новой А7 Sportback в машстабе 1:43, правда, цены на нее нет, как и на настоящую машину. Судя по фотографии внешность машины претерпела крайне эволюционные изменения. Основные пропорции остались прежними, линия крыши сильнее ниспадает к задней части. У машины такая же радиаторная решетка как и у флагманского седана А8, но меньшего размера. Фары во многом пересекаются с концептом Prologue.

Ожидается, что интерьер будет практически полностью идентичен тому, что мы уже видели на седане Audi A8 за исключением задней части, где в зависимости от версии будет либо трехместный диван, либо два спортивных сиденья. Но в обоих вариантах у них будут складные спинки.

Как и Audi A8, A7 Sportback построена на платформе MLB Evo. Автомобиль позаимствует у флагмана моторную линейку за исключением топовых двигателей. Кроме того, в гамму войдет гибридный вариант и версия с 4-литровым турбодизелем с тройным турбонаддувом мощностью 435 л.с.