Автомобильный портал Motorpage
25 апр 2017

Audi ограничит функционал «автопилота» на новой А8

Audi ограничит функционал «автопилота» на новой А8
Автор фото: фирма-производитель

Новое поколение Audi A8 должно было получить полноценную автономную систему вождения (Level 3)

Однако, на рынке представительский седан появится с неполным функционалом, который не позволит водителю полностью отвлечься от управления автомобилем: в Европе на дороги допускаются автомобили с системами Level 2, которые предусматривают постоянный контроль «автопилота» со стороны водителя.

В ближайшее время власти Германии внесут на рассмотрение поправки в Венскую конвенцию о безопасности дорожного движения. В случае их принятия, автомобили с автономными системами вождения уровня Level 3 будут допущены на дороги общего пользования. При этом, Германия постарается легализовать и автопилот Level 4, который подразумевает полную автономию при поездках, но допускает вмешательство человека в работу систем.

Автономная система вождения Level 3 способна полностью взять на себя управление автомобилем на скоростях до 60 км/ч: электроника будет руководить разгоном, торможением и всеми маневрами. Вмешательство водителя в работу системы потребуется только в очень сложных дорожных ситуациях. В Audi A8 нового поколения установлена именно такая система.

Вероятнее всего, вначале Audi ограничит функционал автопилота на уровне Level 2, а после принятия поправок в Венскую конвенцию, владельцы автомобилей смогут активировать весь функционал системы.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Audi, Automotive News

Комментарии к новости

Последние новости

...
Audi A8

Новая Audi A8 будет тяжелее предшественницы

04 апреля 2017

Новое поколения Audi A8 будет оснащаться системой автономного управления

23 октября 2014

Audi представит новое поколение седана А8 уже в 2015 году

08 августа 2014
Audi A8 Long 2014

Прием заказов на новый Audi A8 Long уже начался

08 ноября 2013
A8

Обновленная Audi А8 готовится к премьере

12 июля 2013

Новая Audi A8 будет оснащена «автопилотом»

25 января 2013

 Новости Audi A8

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Mercedes-Benz Vito - mercedes-benz vito 2015 выигрышная комбинация Тест драйв
25 апреля 2017

Mercedes-Benz Vito
"Выигрышная комбинация"
Smart Fortwo Coupe - smart fortwo 2015 антиробот
Тест драйв
24 апреля 2017

Smart Fortwo Coupe
"Антиробот"
Nissan Murano - nissan murano 2016 огненно-пушистый
Тест драйв
21 апреля 2017

Nissan Murano
"Огненно-пушистый"
Suzuki Vitara - личный опыт. suzuki vitara 2015 ценности жизни
Автопутешествия
20 апреля 2017

Suzuki Vitara
"Ценности жизни"

Написано новостей:

1 8 7 1 3