Новое поколение Audi A8 должно было получить полноценную автономную систему вождения (Level 3)

Однако, на рынке представительский седан появится с неполным функционалом, который не позволит водителю полностью отвлечься от управления автомобилем: в Европе на дороги допускаются автомобили с системами Level 2, которые предусматривают постоянный контроль «автопилота» со стороны водителя.

В ближайшее время власти Германии внесут на рассмотрение поправки в Венскую конвенцию о безопасности дорожного движения. В случае их принятия, автомобили с автономными системами вождения уровня Level 3 будут допущены на дороги общего пользования. При этом, Германия постарается легализовать и автопилот Level 4, который подразумевает полную автономию при поездках, но допускает вмешательство человека в работу систем.

Автономная система вождения Level 3 способна полностью взять на себя управление автомобилем на скоростях до 60 км/ч: электроника будет руководить разгоном, торможением и всеми маневрами. Вмешательство водителя в работу системы потребуется только в очень сложных дорожных ситуациях. В Audi A8 нового поколения установлена именно такая система.

Вероятнее всего, вначале Audi ограничит функционал автопилота на уровне Level 2, а после принятия поправок в Венскую конвенцию, владельцы автомобилей смогут активировать весь функционал системы.