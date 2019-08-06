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6 авг 2019

Audi отзывает более семи тысяч автомобилей

Audi отзывает более семи тысяч автомобилей
Автор фото: фирма-производитель

ООО Фольксваген груп рус, официальный представитель автопроизводителя Audi на российском рынке, отзывает 6,7 тыс. автомобилей Audi Q5, сообщает Росстандарт

Под отзыв попадают 6697 Audi Q5, которые были реализованы в 2017—2019 годах. Причиной отзыва является возможный выход из строя фиксатора на подкрылках, что может привести к ослаблению крепления накладки колесной арки и ее отсоединению. На отзываемых автомобилях нужно закрепить накладки колесных арок.

Также отзыву подлежат три автомобиля Audi Q5, которые были реализованы в 2019 году. Причиной отзыва транспортных средств является то, что при изготовлении передней панели одно из сварных соединений в области крепления подушки безопасности пассажира к этой панели может быть выполнено с отклонением от спецификации. На отзываемых автомобилях необходимо провести замену передней панели. Все планируемые технические работы будут осуществляться бесплатно для владельцев автомобилей.

При написании новости использовалась информация:
Авто@mail.ru

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