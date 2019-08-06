Audi отзывает более семи тысяч автомобилей

ООО Фольксваген груп рус, официальный представитель автопроизводителя Audi на российском рынке, отзывает 6,7 тыс. автомобилей Audi Q5, сообщает Росстандарт

Под отзыв попадают 6697 Audi Q5, которые были реализованы в 2017—2019 годах. Причиной отзыва является возможный выход из строя фиксатора на подкрылках, что может привести к ослаблению крепления накладки колесной арки и ее отсоединению. На отзываемых автомобилях нужно закрепить накладки колесных арок.

Также отзыву подлежат три автомобиля Audi Q5, которые были реализованы в 2019 году. Причиной отзыва транспортных средств является то, что при изготовлении передней панели одно из сварных соединений в области крепления подушки безопасности пассажира к этой панели может быть выполнено с отклонением от спецификации. На отзываемых автомобилях необходимо провести замену передней панели. Все планируемые технические работы будут осуществляться бесплатно для владельцев автомобилей.