В Россию приехал новый Audi Q5

Новая внешность, но старые моторы – произошло ли еще что-нибудь важное с модернизацией популярного кроссовера?

Да, к сожалению, моторная линейка осталось прежней. В распоряжении клиентов лишь три двигателя, да две трансмиссии. Первый – бензиновый двухлитровый турбо-агрегат с наддувом, который развивает 245 лошадиных сил. Второй – трехлитровый турбо-дизель на 249 коней. Трансмисси: 7-ступенчатый робот в первом случае и 8-ступенчатый автомат во втором. «Венчает» линейку трехлитровый бензиновый V6. Таким агрегатом оснащается только версия SQ5.

Что касается внешности, то ее рассекретили еще летом 2020 года, когда состоялась мировая премьера модели. Новые бампера, решетка радиатора и новые фары - вот и весь инструментарий, благодаря которому машине освежили облик.