Audi Q5 Sportback доберется до России с одним мотором

В базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства на обновленный Audi Q5 Sportback: из документа следует, что модель предложат всего с одним двигателем

Согласно ОТТС, купеобразный кроссовер получит двухлитровую «турбочетверку» TFSI мощностью 249 лошадиных сил и 370 Нм крутящего момента, пару которой составит семиступенчатый «робот» S tronic. Привод – только полный. Для сравнения, обновленный Audi Q5 также доступен с 249-сильным шестицилиндровым турбодизелем 3.0 в сочетании с восьмидиапазонным автоматом. При этом в Европе такие моторы уже обзавелись электрической надстройкой.

Топовым по-прежнему остается «заряженный» Audi SQ5, который можно купить с 354-сильным бензиновым агрегатом 3.0 V6 TFSI в сочетании с восьмиступенчатым автоматом и постоянным полным приводом.