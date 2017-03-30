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30 мар 2017

Volkswagen отзовет более полумиллиона автомобилей

Volkswagen отзовет более полумиллиона автомобилей
Автор фото: фирма-производитель

Сегодня стало известно, что концерн Volkswagen отзовет 572 400 автомобилей, проданных на рынке КНР из-за возможной проблемы с эйрбэгами

Речь идет о 556 200 автомобилях Audi Q5, собранных на локальном производстве с девятого октября 2011 года по одиннадцатое августа 2016 года и о 16 200 автомобилях Audi Q5, импортированных с двадцать второго июня 2010 года по двадцать шестое июля 2016 года.

Госуправление Китая по контролю качества и карантина заподозрило проблему в пиропатронах боковых эйрбэгов, которые, по мнению регулятора, подвержены коррозии, растрескиванию и, в перспективе, могут представлять опасность для водителя и пассажиров. В рамках отзывной кампании, согласованной с Volkswagen, всем владельцам обозначенных выше автомобилей бесплатно заменят подушки безопасности. Сервисная акция начнется 15 мая на всей территории КНР. 

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