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1 июл 2019

Стали известны подробности о новом Audi R8

Стали известны подробности о новом Audi R8
Автор фото: фирма-производитель

Разработчики суперкара Audi R8 следующего поколения постараются сохранить фирменный двигатель V10, который может стать частью гибридной силовой установки

«Мотор V8 — символ суперкара, благодаря которому он является уникальным предложением в своем сегменте. Именно за этот мотор наши клиенты и любят R8 нынешнего поколения», — заявил управляющий директор Audi Sport Оливер Хоффманн в интервью изданию Autocar .

При этом инженер сказал, что в связи с ужесточением экологических норм разработчикам придется существенно модернизировать мотор и, возможно, сделать его частью гибридной силовой установки.

Между тем, эти данные противоречат более ранним сообщениям, где сообщалось, что Audi R8 следующего поколения, который появится в 2022 г., может получить электрическую силовую установку. Это означало, что немцы могли полностью отказаться от использования десятицилиндровых агрегатов.

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При написании новости использовалась информация:
motor, РБК

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