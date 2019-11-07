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7 ноя 2019

Audi R8 сделали заднеприводной

Audi R8 сделали заднеприводной
Автор фото: фирма-производитель

Новинка дебютировала как в виде купе, так и с кузовом родстер (Spyder)

Главное, что стоит знать о новинке- она стала легче своего полноприводного прародителя. В цифрах уменьшение массы составило 65 килограмм у купе и 55 килограмм у кабриолета. На первый взгляд немного, но для спортивного автомобиля любой килограмм может оказать влияние на динамические характеристики.

К слову о них. Автомобили оснастили 5,2-литровым атмосферным двигателем V10, развивающим 540 л. с. и 540 Н•м крутящего момента. Здесь стоит сделать поправку на то, что движок стал слабее, применено, на тридцать лошадиных сил. При этом купе набирает первую «сотню» за 3,7 с, а его максимальная скорость составила 320 км в час. Spyder ускоряется с места до 100 км/ч на 0,1 с медленнее, а его максималка равна 318 км в час.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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