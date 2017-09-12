Купе Audi R8 было топовой моделью quattro, но теперь, когда отделение перестало существовать (его слили в одно целое с Audi Sport), немецкая компания решила сделать заднеприводный вариант своего суперкара.

Audi выпустит всего 999 экезмпляров купе и спайдера R8 из серии RWS (Rear Wheel Series. Причем все автомобили будут собраны вручную. Купе будет оснащаться двигателем V10 объемом пять литров. Также, у купе немного ослабят работу электронных систем. Сделано это будет с тем, чтобы машина могла уходить в управляемые заносы и даже «крутить пончики».

В принципе, никакого сюрприза тут нет. Руководство Audi Sport еще летом заявило о том, что в гамме появятся заднеприводные спортивные модели, так как quattro отныне означает лишь систему полного привода, а не принадлежность моделей к «заряженной» линейке.