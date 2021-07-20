Audi представила новую RS3

Спортивные седан и хэтчбек получили 2,5-литровый турбомотор мощностью 400 л.с. и 500 Нм крутящего момента

Семейство спортивных моделей Audi достаточно быстро прошло курс омологации – обновились и кроссоверы, и седаны, и универсалы. Единственный нюанс – с некоторым запозданием модернизация дошла до компактных моделей, в частности – до RS3. Впрочем, не будем разводить полемику, а наконец-то познакомимся с новинками. Для начала разберемся с технической частью.

Как мы уже написали выше – машины получили 400-сильный турбомотор. Отметим, что двигатель уже знаком нам по модели TT RS. Интересно, что последняя разгоняется до сотни за 3.7 секунды, однако, новый RS3 пару десятых секунд проигрывает. Впрочем, учитывая, что новинка будет слегка потяжелее TT, то все встает на свои места. Заметим, что руководство марки заявляет о том, что 3.9 секунда – это лучший разгон в классе. Что до внешности, то автомобиль укомплектовали радиаторной решеткой с черной глянцевой окантовкой, новыми бамперами, большими воздухозаборниками, диффузором и диодной оптикой с необычным рисунком.