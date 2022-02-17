В Россию приехала новая Audi RS3

Компания Audi открыла в России приём заказов на спорткары RS 3 нового поколения в кузовах седан и хэтчбек. Цены на новинку стартуют с отметки в 5,8 миллионов рублей

Новая RS3 оснащается турбо-мотором 2.5 литра мощностью в 400 лошадиных сил. В качестве коробки передач здесь используется 7-ступенчатый робот DSG с мокрыми сцеплениями. Динамические характеристики впечатляют – разгон до сотни занимает 3.8 секунды, а максимальная скорость принудительно ограничена на отметке в 250 километров в час. Любопытно, но за доплату «ошейники» можно снять, тогда максимальная скорость увеличится до 290 километров в час.

Все Audi RS3 являются полноприводными, причем реализован он здесь через фрикционные муфты. Интересный факт, система Audi drive select позволяет «перекидывать» крутящий момент между осями, причем в специальном режиме Torque Rear спорткар можно сделать заднеприводным. Несколько слов об оснащении. В стандартную комплектацию входят: 12,3-дюймовая приборная панель и экран медиасистемы на 10,1 дюйма с камерой заднего вида, двухзонный климат-контроль и акустика Bang&Olufsen.