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17 фев 2022

В Россию приехала новая Audi RS3

В Россию приехала новая Audi RS3
Автор фото: фирма-производитель

Компания Audi открыла в России приём заказов на спорткары RS 3 нового поколения в кузовах седан и хэтчбек. Цены на новинку стартуют с отметки в 5,8 миллионов рублей

Новая RS3 оснащается турбо-мотором 2.5 литра мощностью в 400 лошадиных сил.  В качестве коробки передач здесь используется 7-ступенчатый робот DSG с мокрыми сцеплениями.  Динамические характеристики впечатляют – разгон до сотни занимает 3.8 секунды, а максимальная скорость принудительно ограничена на отметке в 250 километров в час. Любопытно, но за доплату «ошейники» можно снять, тогда максимальная скорость увеличится до 290 километров в час.

Все Audi RS3 являются полноприводными, причем реализован он здесь через фрикционные муфты. Интересный факт, система Audi drive select  позволяет «перекидывать»  крутящий момент между осями, причем в специальном режиме Torque Rear спорткар можно сделать заднеприводным.  Несколько слов об оснащении. В стандартную комплектацию  входят: 12,3-дюймовая приборная панель и экран медиасистемы на 10,1 дюйма с камерой заднего вида, двухзонный климат-контроль и акустика Bang&Olufsen.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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