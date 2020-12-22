Audi RS3 готовится к дебюту

Читатель Motorpage, запомни дату – сентябрь 2021 года. Именно тогда произойдет дебют нового Audi RS3

Что главное в автомобилях с индексом RS? Правильно – мотор! Здесь же нас ждет откровение в виде 2.5-литрового мотора с турбиной, который развивает 420 лошадиных сил. В паре с ним идет преселектив и система полного привода quattro. В тоже время, есть мнение, что даже у RS может появиться «более заряженная версия» Performance. Такой автомобиль будет развивать уже 450 лошадиных сил. Правда, информация пока не подтверждена официально.

На данный момент действующим ультимативным решением в семействе A3 является версия с индексом S. Здесь уже установлен младший двухлитровый турбо-мотор на 310 лошадиных сил. Полный привод – тоже в наличии.