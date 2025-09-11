Audi прощается со своим 5-цилиндровым мотором

Audi подтвердила, что «заряженные» хэтчбек RS3 и одноименный седан будут сняты с производства в течение двух лет, так как их силовая установка не вписывается в грядущие экологические нормы Euro 7

RS3 останется последней моделью марки с этим мотором. TT RS ушел в историю еще в 2023 году, а RS Q3 недавно сменил поколение и тоже лишился этого агрегата.

Однако перед окончательным уходом пятицилиндровый турбомотор может получить последний глоток воздуха. По инсайдерским данным, Audi готовит прощальную спецверсию RS3, которая будет мощнее и получит новый аэродинамический обвес.