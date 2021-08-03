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3 авг 2021

Audi RS3 установил рекорд Нюрбургринга

Audi RS3 установил рекорд Нюрбургринга

Спортивный седан прошел 20,8-километровую трассу с серьезным отрывом от текущего рекордсмена класса – Renault Megan RS Trophy-R

Перед заездом машина была слегка модернизирована. Все манипуляции касались вопросов облегчения веса и безопасности. Итак, на машину установили специальный каркас, облегченные кресла, основа которых выполнена из углепластика. Также были поставлены шины-полуслики с особым уровнем давления, оптимизированным для максимально быстрого прохождения трассы.

При этом с технической частью инженеры не работали вовсе. Под капотом трудится стандартный 2,5-литровый пятицилиндровый рядный турбомотором. который развивает 400 л.с. и 500 Нм крутящего момента. Трансмиссия (7-ступенчатый робот) и подвеска также остались в стоковом состоянии. Переходим к самому главному - к рекорду. Итак, Audi RS3 проехала круг за 7 минут и 40,748 секунды. Разрыв с Renault Megan RS составил более четырех секунд.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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