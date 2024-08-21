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21 авг 2024

Представлен Audi RS 3 с обновленным дизайном, но с прежним мотором

Представлен Audi RS 3 с обновленным дизайном, но с прежним мотором
Автор фото: фирма-производитель

Компания Audi представила рестайлинговую модель RS 3, тем самым полностью завершая обновление семейства A3. Автомобилю доработали дизайн, оснащение и салон, но силовая установка осталась прежней

Узнать обновленный RS 3 можно по иным передним фарам с шахматным рисунком (можно поменять на другую световую “подпись” через “мультимедийку”), а также решетке радиатора и более агрессивным бамперам. Дополняют образ новый дизайн 19-дюймовых колесных дисков. Большое внимание в представлении рестайлинга было уделено салону, который теперь благодаря качественным отделочным материалам пахнет более премиально. Из более видимых доработок: рулевое колесо с приплюснутыми верхней и нижней частями, иная форма селектора КПП и новая графика информационно-развлекательной системы. Опционально можно установить ковшеобразные сиденья с развитой боковой поддержкой.

Как и прежде, Audi RS 3 комплектуется 2,5-литровым 5-цилиндровым турбомотором мощностью 400 л.с. и 500 Нм крутящего момента. В паре с ним работает 7-ступенчатая роботизированная коробка передач. Привод - полный. При этом была обновлена программа управления приводом quattro, что позволяет автомобилю более уверенно входить в повороты на высоких скоростях. 

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