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10 окт 2022

Audi RS3 не смогла пройти «лосиный тест»

Audi RS3 не смогла пройти «лосиный тест»

Казалось бы, перед нами заряженный автомобиль, где такие понятия как мощность, скорость и управляемость должны быть возведены в абсолют. К сожалению, в случае с Audi RS3 есть нюансы

Итак, наши испанские коллеги снова решили провести партию «лосиных тестов». На полигоне проверили с десяток автомобилей, среди которых была и Audi RS3. Процедура прохождения традиционная – разгоняемся до определенной скорости, объезжаем имитацию препятствия и возвращаемся на траекторию. Разумеется, машина не должна выйти за пределы определенного габаритного коридора. Скоростной лимит, при котором испытание будет считаться успешно пройденным, установлен на 75 километрах в час.

К сожалению, RS3 смогла проехать полосу лишь на 73 километрах в час. При этом эксперты отметили, что в маневрах автомобиль ведет себя предсказуемо и безопасно даже для неподготовленного водителя.

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