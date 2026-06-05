Audi представила 987-сильный суперкар Nuvolari

Audi неожиданно представила новую флагманскую модель Nuvolari. Новинка приходит на смену ушедшему Audi R8, хотя компания ранее неоднократно отрицала планы по созданию преемника культового спорткара

Название модели отсылает к итальянскому гонщику Тацио Нуволари, который в конце 1930-х годов выступал за Auto Union (предшественник Audi). Новый суперкар также открывает новую дизайнерскую эпоху марки, идеи которой впервые были показаны на концепте Concept C.

В конструкции впервые для Audi объединены алюминиевая пространственная рама Audi Space Frame и кузов из углепластика. При этом точную массу модели производитель пока не раскрывает. Суперкар оснащен карбон-керамическими тормозами с 10-поршневыми передними суппортами и дисками размерностью 420х40 мм, а сзади установлены 4-поршневые механизмы и диски 410х32 мм.

Audi Nuvolari оснащен подзаряжаемой гибридной силовой установкой с 4,0-литровым битурбированным V8 и тремя электромоторами. Суммарная мощность системы – 987 л.с. Суперкар тесно связан с Lamborghini Temerario. Audi официально подтвердила использование общей архитектуры, однако настройки силового агрегата были адаптированы под фирменный характер марки из Ингольштадта. Сам V8 развивает 789 л.с. и 730 Нм крутящего момента. Заявленный разгон до «сотни» – 2,6 с. Максимальная скорость ограничена на 350 км/ч.

Выпуск Audi Nuvolari ограничат тиражом всего 499 экземпляров. Стоимость суперкара в Германии стартует с отметки 600 000 евро (51,7 млн рублей), а первые поставки клиентам начнутся в первой половине 2027 года.