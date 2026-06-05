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5 июн 2026

Audi представила 987-сильный суперкар Nuvolari

Audi представила 987-сильный суперкар Nuvolari
Автор фото: фирма-производитель

Audi неожиданно представила новую флагманскую модель Nuvolari. Новинка приходит на смену ушедшему Audi R8, хотя компания ранее неоднократно отрицала планы по созданию преемника культового спорткара

Название модели отсылает к итальянскому гонщику Тацио Нуволари, который в конце 1930-х годов выступал за Auto Union (предшественник Audi). Новый суперкар также открывает новую дизайнерскую эпоху марки, идеи которой впервые были показаны на концепте Concept C.

В конструкции впервые для Audi объединены алюминиевая пространственная рама Audi Space Frame и кузов из углепластика. При этом точную массу модели производитель пока не раскрывает. Суперкар оснащен карбон-керамическими тормозами с 10-поршневыми передними суппортами и дисками размерностью 420х40 мм, а сзади установлены 4-поршневые механизмы и диски 410х32 мм.

Audi Nuvolari оснащен подзаряжаемой гибридной силовой установкой с 4,0-литровым битурбированным V8 и тремя электромоторами. Суммарная мощность системы – 987 л.с. Суперкар тесно связан с Lamborghini Temerario. Audi официально подтвердила использование общей архитектуры, однако настройки силового агрегата были адаптированы под фирменный характер марки из Ингольштадта. Сам V8 развивает 789 л.с. и 730 Нм крутящего момента. Заявленный разгон до «сотни» – 2,6 с. Максимальная скорость ограничена на 350 км/ч.

Выпуск Audi Nuvolari ограничат тиражом всего 499 экземпляров. Стоимость суперкара в Германии стартует с отметки 600 000 евро (51,7 млн рублей), а первые поставки клиентам начнутся в первой половине 2027 года.

При написании новости использовалась информация:
audi-mediacenter

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