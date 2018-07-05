Компания Audi из-за ареста главы марки перенесла презентацию своего первого электрического кроссовера с июня на осень. Но все же раскрыла новые подробности, в частности, опубликовала информацию об интерьере машины.

Самое необычное: два монитора на дверных картах передних дверей. Audi e-tron станет первым в мире серийным автомобилем, у которого не будет зеркал заднего вида: вместо них установлены камеры, которые и проецируют изображения на эти дисплеи. У камер предусмотрено три режима работы: шоссе, поворот и парковка, управлять ими можно с помощью информационно-развлекательной системы MMI.

В целом архитектура салона Audi e-tron схожа с другими новыми моделями компании: кроссоверами Q7 и Q8 и представительским седаном А8. На центральной, слегка развернутой к водителю, консоли расположены два экрана. Один из них относится к информационно-развлекательной системе MMI, а с помощью второго тач-скрина можно управлять климат-контролем и другими второстепенными функциями. Приборная панель здесь, конечно же, виртуальная на базе 12,3-дюймового широкоформатного экрана.

Технические характеристики Audi e-tron до сих пор хранятся в тайне. Известна лишь колесная база (2928 мм) и то, что кроссовер будет оснащен батареей емкостью 95 киловатт-часов. Это позволит ему проезжать до 400 километров на одной зарядке. По неофициальной информации Audi e-tron получит два электромотора суммарной мощностью 360 л.с.