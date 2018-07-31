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31 июл 2018

Названа дата премьеры электрического кроссовера Audi

Названа дата премьеры электрического кроссовера Audi
Автор фото: фирма-производитель

Летом Audi отменила презентацию своего первого в истории электрического кроссовера из-за ареста теперь уже бывшего главы компании Руперта Штадлера. Компания подтвердила новую дату премьеры будущей новинки

Первый показ серийной версии кроссовера состоится 17 сентября на специальном мероприятии, которое компания организует в американском Сан-Франциско. Сразу после премьеры Audi начнет принимать заказы на Audi e-tron.

Одной из «фишек» кроссовера стали камеры, используемые вместо зеркал заднего вида. Впрочем, в Audi говорят, что такое решение будет доступно только на рынках, где оно законодательно разрешено. Пока, камеры вместо зеркал с 2019 года разрешено устанавливать на серийные автомобили лишь в Японии.

Предсерийный вариант кроссовера демонстрировался в марте на автосалоне в Женеве. Машина была покрыта маскировочной пленкой, но она не могла скрыть того, что базой для e-tron явно послужил Q5.

Технические характеристики пока держатся в секрете. Представители Audi заявляли, что машина будет полноприводной (значит, на ней будет два электромотора), сможет проехать на одной зарядке до 480 километров, а получаса зарядки на «быстрой» станции хватит на «довольно продолжительное путешествие».

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При написании новости использовалась информация:
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