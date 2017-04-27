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27 апр 2017

В России могут возобновить сборку Audi

В России могут возобновить сборку Audi
Автор фото: фирма-производитель

Глава российского отделения концерна Volkswagen Group Маркус Озегович заявил, что его компания рассматривает возобновление сборки автомобилей Audi в нашей стране

Ранее сборка была прекращена из-за низкого спроса на собираемые модели (Audi A6 и А8) и изменений в законодательстве России, которое исключило модели, собираемые крупноузловым методом из числа, которые могут закупать государственные структуры. В нынешнем производственном плане остался только кроссовер Q7.

По его словам окончательное решение будет принято после того, как концерн Daimler AG запустит сборку автомобилей Mercedes-Benz на собственном заводе в Солнечногорском районе. По его словам, необходимо понять, что вкладывает в понятие «производство полного цикла» концерн Daimler AG. По словам Озеговича по нынешним требованиям мало организовать сборку автомобилей со сваркой и окраской кузовов, необходимо еще и построить завод по производству двигателей, причем объемы выпуска силовых агрегатов должны составлять 150 тысяч единиц в год.

Напомним, что сегодня на заводе концерна в Калуге собирают VW Polo, Tiguan и Skoda Rapid. Кроме того, на площадке Группы ГАЗ в Нижнем Новгороде собираются Skoda Octavia и Yeti, VW Jetta.

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