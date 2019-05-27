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27 май 2019

Представлена новая BMW 1-series

Представлена новая BMW 1-series
Автор фото: фирма-производитель

Компания BMW представила новое поколение компактного хэтчбека 1-Series, который выйдет на европейский рынок осенью 2019 года

Главное отличие новой «копейки» от предшественника заключается в том, что автомобиль «переехал» на  переднеприводную платформу с поперечно расположенным двигателем. В основу модели легла платформа от кроссовера X1 и компактвэнов 2-Series Gran Tourer, к слову, она же используется в машинах MINI. Важно заметить, что для новой «единички» платформа была доработана — это, в положительную сторону, сказалось на весе и внутреннем пространстве.

Что касается моторов, то в линейке появятся машины с дизельными (116d со 116-сильным 1,6-литровым, 118d со 150-сильным 2-литровым и 120d со 190-сильным 2-литровым) моторами, а также бензиновые варианты (118i со 140-сильным 1,5-литровым и M135i с 306-сильным 2-литровым агрегатами). Двигатели сочетаются с 6-ступенчатой механической, 7-ступенчатой роботизированной и 8-ступенчатой автоматической коробками передач. Также автомобиль получил полный привод, который доступен в качестве опции.

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При написании новости использовалась информация:
Российская Газета

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