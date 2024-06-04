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4 июн 2024

Опубликован тизер нового “горячего” хэтчбека от BMW M

Опубликован тизер нового “горячего” хэтчбека от BMW M
Автор фото: фирма-производитель

Компания BMW понемногу начинает рассекречивать обновленную модель 1-серии. Вместе со стандартной версией дебютирует “заряженная” модификация M. Ее первое изображение было опубликовано в социальных сетях

Новая BMW 1-серии выйдет на рынок в 2025 году. Автомобиль получит не только косметические, но и технические доработки. В плане дизайна автомобиль сохранит фирменный силуэт. При этом преемник M135i xDrive получит менее ярко выраженный спойлер и более спортивные бампера. Оптика, судя по фотографиям, также значительно доработана.

Напомним, что актуальный хот-хэтч оснащается 2,0-литровой “турбочетверкой” мощностью 306 л.с. и 450 Нм крутящего момента. Такой автомобиль может разогнаться до “сотни” за 4,8 с. Предполагается, что новинка будет значительно мощнее и составит конкуренцию Audi RS3 Sportback и Mercedes-AMG A45 4Matic+.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

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