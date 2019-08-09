Единичке BMW суждено быть мощной

Уже известно, что М-версии у нового поколения BMW 1 серии не будет. Но баварцы, похоже, нашли другой выход

Поздравляем вас, если догадались, что речь идет об электрификации. Действительно, согласно стратегии развития BMW, компания уже к 2023 году собирается довести число так или иначе электрифицированных машин в линейке до 25 (включая 13 полноценных электрокаров). И в их числе может оказаться хэтчбек с индексом M140e. Только вот по сведениям издания Automobile, автомобиль будет отнесен не к М-семейству, а к линейке M Performance, то есть стиль и ничего более.

Правда, зубы у автомобиля все же появятся, причем достаточно мощные. Силовую установку для новинки, по слухам, планируют составить из двухлитрового турбомотора и электродвигателя, а развивать они вдвоем смогут до 400 л.с. и 500 Нм крутящего момента. Мотор снабдят знаменитой фирменной системой впрыска воды, а электрическую составляющую – способностью обеспечивать пробег до 100 км без использования двигателя внутреннего сгорания.