Автомобильный портал Motorpage
9 авг 2019

Единичке BMW суждено быть мощной

Единичке BMW суждено быть мощной
Автор фото: фирма-производитель

Уже известно, что М-версии у нового поколения BMW 1 серии не будет. Но баварцы, похоже, нашли другой выход

Поздравляем вас, если догадались, что речь идет об электрификации. Действительно, согласно стратегии развития BMW, компания уже к 2023 году собирается довести число так или иначе электрифицированных машин в линейке до 25 (включая 13 полноценных электрокаров). И в их числе может оказаться хэтчбек с индексом M140e. Только вот по сведениям издания Automobile, автомобиль будет отнесен не к М-семейству, а к линейке M Performance,  то есть стиль и ничего более.

Правда, зубы у автомобиля все же появятся, причем достаточно мощные.  Силовую установку для новинки, по слухам, планируют составить из двухлитрового турбомотора и электродвигателя, а развивать они вдвоем смогут до 400 л.с. и 500 Нм крутящего момента. Мотор снабдят знаменитой фирменной системой впрыска воды, а электрическую составляющую – способностью обеспечивать пробег до 100 км без использования двигателя внутреннего сгорания.

При написании новости использовалась информация:
motor1

Комментарии к новости

Последние новости

...
BMW 1-series 2020

Представлена новая BMW 1-series

27 мая 2019

Переднеприводную BMW 1 серии показали почти без камуфляжа

16 мая 2019

Новый BMW 1-Series представлен, но не полностью

15 апреля 2019
BMW 1-й серии

Самый младший BMW запечатлели без камуфляжа

10 апреля 2019
BMW 1-Series

Стали известны технические подробности о новом BMW 1-Series

01 апреля 2019
BMW 1 Series

Что случилось с малышом

12 марта 2019

 Новости BMW 1 series

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Nissan Qashqai - nissan qashqai 2018: торжество здравого смысла Тест драйв
09 августа 2019

Nissan Qashqai
"Nissan Qashqai: торжество здравого смысла"
Volvo XC40 - volvo xc40 2018 хипстер с айпадом
Тест драйв
08 августа 2019

Volvo XC40
"Volvo XC40: хипстер с айпадом"
Mitsubishi L200 - mitsubishi l200 2020 утэлитарность
Тест драйв
06 августа 2019

Mitsubishi L200
"Утэлитарность"
- harley-davidson iron 1200 он такой один
Мотоциклы
04 августа 2019


"Он такой один"

Написано новостей:

2 3 9 6 1