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15 апр 2019

Новый BMW 1-Series представлен, но не полностью

Новый BMW 1-Series представлен, но не полностью

Зарубежным СМИ удалось заполучить фотографии предсерийного хэтча в версии M135i xDrive

На изображении автомобиль прикрыт тентом, но это не мешает хорошо разглядеть его спереди и сзади. Решетка радиатора по традиции увеличилась в размере, а ее «ноздри» срослись вместе. Не исключено, что такой дизайн с вертикальными пунктирными линиями и матовым отливом будет отличительной особенностью M135i. Базовые версии BMW 1-Series наверняка будут оформлены чуть проще, например,  развитого диффузора с двумя патрубками выхлопной системы у простой «Копейки», возможно, не окажется.

В техническом отношении важно знать главное:  BMW 1-Series переедет на переднеприводную платформу. Скорее всего, это будет новая архитектура FAAR, которая станет дальнейшим развитием «тележки» UKL. Последняя знакома по кроссоверам BMW X1 и X2, модели 2-Series Active Tourer и ряду автомобилей Mini. Что касается двигателей, то базовым для 1-Series нового поколения станет обновленный трехцилиндровый 1,5-литровый турбированный мотор B38, мощность которого пока не раскрывается. Также останется в строю и 2,0-литровый двигатель B48, который предложат в нескольких версиях. Дизельные двигатели также никуда не исчезнут.

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При написании новости использовалась информация:
Drom, speedme

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