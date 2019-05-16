Переднеприводную BMW 1 серии показали почти без камуфляжа

Компания BMW опубликовала фотографии хэтчбека 1-Series нового поколения с частично снятым камуфляжем. На снимках можно увидеть экстерьер машины, а также цифровую приборную панель. Публичный дебют новинки состоится буквально через несколько дней.

Новый BMW 1 Series построят на переднеприводной платформе FAAR — улучшенной версии «тележки» кроссовера X1 в кузове F48. Причина подобного решения - возможность увеличения пространства в салоне без необходимости изменения внешних габаритов. Что касается дизайна новинки, то облик новой «единички» будет перекликаться со стилистикой кроссовера X2 и седана 3 Series (G20).

Моторная линейка новинки будет состоять из трех- и четырехцилиндровых бензиновых двигателей, а также дизельной «турбочетверки». Любопытно, что новая BMW 1 серии станет первой моделью c ДВС, для которой адаптировали систему контроля тяги ARB от электрического i3s.