Первый хот-хэтч BMW с передним приводом получил 265-сильный мотор

Компания BMW полностью рассекретила хэтчбек 128ti, который составит конкуренцию Volkswagen Golf GTI

Компания BMW полностью рассекретила новый спортивный хэтчбек с индексом 128ti («Turismo Internazionale»). Автомобиль станет первым «заряженным» хэтчбеком баварской марки, получившим привод только на переднюю ось.

Новинку укомплектовали двухлитровой «турбочетверкой», развивающей 265 л.с. и 400 Нм крутящего момента. Мотор работает с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. BMW 128ti способен ускоряться до первой «сотни» за 6,1 сек., а его максимальную скорость принудительно ограничат электроникой на отметке 250 км в час.

«Заряженный» хэтчбек получил дифференциал Torsen на передней оси, спортивную подвеску с заниженным на 10 мм дорожным просветом, спортивные стабилизаторы поперечной устойчивости, а также более производительные тормозные механизмы.