Автомобильный портал Motorpage
7 окт 2020

Первый хот-хэтч BMW с передним приводом получил 265-сильный мотор

Первый хот-хэтч BMW с передним приводом получил 265-сильный мотор
Автор фото: фирма-производитель

Компания BMW полностью рассекретила хэтчбек 128ti, который составит конкуренцию Volkswagen Golf GTI

Компания BMW полностью рассекретила новый спортивный хэтчбек с индексом 128ti («Turismo Internazionale»). Автомобиль станет первым «заряженным» хэтчбеком баварской марки, получившим привод только на переднюю ось.

Новинку укомплектовали двухлитровой «турбочетверкой», развивающей 265 л.с. и 400 Нм крутящего момента. Мотор работает с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. BMW 128ti способен ускоряться до первой «сотни» за 6,1 сек., а его максимальную скорость принудительно ограничат электроникой на отметке 250 км в час.

«Заряженный» хэтчбек получил дифференциал Torsen на передней оси, спортивную подвеску с заниженным на 10 мм дорожным просветом, спортивные стабилизаторы поперечной устойчивости, а также более производительные тормозные механизмы.

При написании новости использовалась информация:
РБК

Комментарии к новости

Последние новости

...
BMW 128ti (2021)

Хэтчбек BMW 1 серии получит "злую" версию для молодых

17 сентября 2020
BMW 1-Series 2020

Единичке BMW суждено быть мощной

09 августа 2019
BMW 1-series 2020

Представлена новая BMW 1-series

27 мая 2019

Переднеприводную BMW 1 серии показали почти без камуфляжа

16 мая 2019

Новый BMW 1-Series представлен, но не полностью

15 апреля 2019
BMW 1-й серии

Самый младший BMW запечатлели без камуфляжа

10 апреля 2019

 Новости BMW 1 series

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

KIA K5 - ria k5 2021 почему нам захотелось сравнить kia k5 с альпинистом Тест драйв
07 октября 2020

KIA K5
"Почему нам захотелось сравнить KIA K5 с альпинистом"
Hyundai Genesis G90 - hyundai genesis g90 2019 осознание через принятие
Тест драйв
05 октября 2020

Hyundai Genesis G90
"Осознание через принятие"
Porsche Cayenne Coupe - porsche cayenne turbo s e-hybrid coupe 2020 гибридный воин
Тест драйв
02 октября 2020

Porsche Cayenne Coupe
"Гибридный воин "
Audi A8, Lexus LS - сравнительный тест audi a8 l 55 tfsi quattro 2018 и lexus ls 500 awd luxury+ 2018 кто в доме хозяин?
Сравнительный тест
16 сентября 2020

Audi A8, Lexus LS
"Кто в доме хозяин?"

Написано новостей:

2 6 8 1 8