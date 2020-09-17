Автомобильный портал Motorpage
17 сен 2020

Хэтчбек BMW 1 серии получит "злую" версию для молодых

Хэтчбек BMW 1 серии получит "злую" версию для молодых
Автор фото: фирма-производитель

Компания BMW анонсировала выход новой версии хэтчбека 1 серии, которая призвана дарить удовольствие от вождения

Хэтчбек BMW 128ti сейчас проходит финальные тесты. Ездовые качества машины проверяют на извилистых дорогах нагорья Айфель и, конечно, знаменитом Нюрбургринге. Под капотом машины установлена «турбочетверка» 2.0, развивающая 265 лошадиных сил. В трансмиссии используется восьмиступенчатый «автомат» Steptronic Sport и механический дифференциал повышенного трения типа Torsen. Привод — передний. Разгон с места до «сотни» у 128ti занимает 6,1 секунды: Для сравнения: 118i на это требуется 8,5, а M135i xDrive — 4,8 секунды (4,7 с пакетом M Performance), но он на 80 килограммов тяжелее.

Аббревиатуры ti и tii (Touring International и Touring International Injection) активно использовали в 1960–1970-х годах для обозначения спортивных модификаций машин так называемой серии 02. Позднее приставку ti в названии получил хэтчбек 3 серии в кузове E36. Теперь так будет именоваться промежуточная версия «единички» — она займет нишу между трёхцилиндровым 118i и заряженной пятидверкой M135i xDrive, в активе которой 306-сильный турбомотор и полный привод.

При написании новости использовалась информация:
motor

Комментарии к новости

Последние новости

...
BMW 1-Series 2020

Единичке BMW суждено быть мощной

09 августа 2019
BMW 1-series 2020

Представлена новая BMW 1-series

27 мая 2019

Переднеприводную BMW 1 серии показали почти без камуфляжа

16 мая 2019

Новый BMW 1-Series представлен, но не полностью

15 апреля 2019
BMW 1-й серии

Самый младший BMW запечатлели без камуфляжа

10 апреля 2019
BMW 1-Series

Стали известны технические подробности о новом BMW 1-Series

01 апреля 2019

 Новости BMW 1 series

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Audi A8, Lexus LS - сравнительный тест audi a8 l 55 tfsi quattro 2018 и lexus ls 500 awd luxury+ 2018 кто в доме хозяин? Сравнительный тест
16 сентября 2020

Audi A8, Lexus LS
"Кто в доме хозяин?"
Lamborghini Urus
Тест драйв
14 сентября 2020

Lamborghini Urus
"Lamborghini Urus демонстрирует, что иногда все дозволено «быку»"
KIA Seltos - kia seltos 2020 во-первых, он просто красив
Тест драйв
11 сентября 2020

KIA Seltos
"Во-первых, он просто красив"
Skoda Karoq - skoda karoq 2018 опытный турист
Тест драйв
09 сентября 2020

Skoda Karoq
"Опытный турист"

Написано новостей:

2 6 6 7 8