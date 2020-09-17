Хэтчбек BMW 1 серии получит "злую" версию для молодых

Компания BMW анонсировала выход новой версии хэтчбека 1 серии, которая призвана дарить удовольствие от вождения

Хэтчбек BMW 128ti сейчас проходит финальные тесты. Ездовые качества машины проверяют на извилистых дорогах нагорья Айфель и, конечно, знаменитом Нюрбургринге. Под капотом машины установлена «турбочетверка» 2.0, развивающая 265 лошадиных сил. В трансмиссии используется восьмиступенчатый «автомат» Steptronic Sport и механический дифференциал повышенного трения типа Torsen. Привод — передний. Разгон с места до «сотни» у 128ti занимает 6,1 секунды: Для сравнения: 118i на это требуется 8,5, а M135i xDrive — 4,8 секунды (4,7 с пакетом M Performance), но он на 80 килограммов тяжелее.

Аббревиатуры ti и tii (Touring International и Touring International Injection) активно использовали в 1960–1970-х годах для обозначения спортивных модификаций машин так называемой серии 02. Позднее приставку ti в названии получил хэтчбек 3 серии в кузове E36. Теперь так будет именоваться промежуточная версия «единички» — она займет нишу между трёхцилиндровым 118i и заряженной пятидверкой M135i xDrive, в активе которой 306-сильный турбомотор и полный привод.