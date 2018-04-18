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18 апр 2018

BMW M2 уходит на пенсию. Да здравствует M2 Competition

BMW M2 уходит на пенсию. Да здравствует M2 Competition
Автор фото: фирма-производитель

Компания BMW рассекретила самый экстремальный вариант маленького «заряженного» купе М2. Он получил приставку Competition в названии.

Заодно баварцы решили свернуть продажи обычного варианта М2, оставив только эту версию. В первую очередь отличия M2 Competition от «просто» М2 заключаются в силовой установке: новый вариант получил двигатель от спорткупе М4. Это 3-литровый двигатель с двойным турбонаддувом, мощность которого составляет 410 л.с. В качестве трансмиссии для M2 Competition предлагается 6-ступенчатая механическая коробка передач и опциональный «робот» с двумя сцеплениями.

Несмотря на более мощный силовой агрегат, динамические показатели М2 Competition не сильно лучше обычной М2: разгон до «сотни» с роботизированной трансмиссией занимает 4,2 секунды, это всего на одну десятую меньше, чем у М2.  Максимальная скорость традиционно ограничена на отметке 250 км/ч, но с опциональным M Driver’s Package может быть сдвинута до 280 км/ч.

Представители компании говорят, что главное не динамика в спурте до «сотни», а поведение машины на гоночной трассе, под которую и «заточена» версия Competition. Для того, чтобы улучшить время прохождения на треке, инженеры М-отделения серьезно перенастроили подвеску, а под капотом у М2 Competition появилась U-образная растяжка, увеличивающая жесткость кузова.

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При написании новости использовалась информация:
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