BMW объявляет отзыв модели 2-Series

У автомобилей наблюдаются проблемы с подушками безопасности водителя, которые будут заменены в рамках сервисной акции

Компания BMW приняла решение отозвать в России седаны 2-Series. Под сервисную акцию попали 61 седан 218i, которые были собраны с февраля по март 2020 года. Как сообщает Росстандарт, причина сервисной акции — проблемы с подушками безопасности.

«Причиной отзыва транспортных средств является то, что при срабатывании, в случае аварии, надувной подушки безопасности водителя может произойти разрыв воздушной подушки. Как следствие, надувная подушка безопасности не обеспечит удерживающую способность. Кроме того, утечка горячего газа может привести к травмированию лица», — рассказали в ведомстве.

В сервисных центрах на всех отзываемых седанах заменят подушку безопасности водителя. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.