BMW показала тизер нового компактного седана

Компания BMW поделилась новыми фотографиями субкомпактного седана 2-Series Gran Coupe, дебют которого состоится в ноябре

Пока опубликована фотография в анфас, рассекречен изгиб задней стойки, продемонстрирована корма новинки с интегрированным спойлером и тонкой линией диодной оптики. Судя по профилю переднего бампера и вентиляционных отверстиях в заднем бампере, на первых снимках изображена версия M235i xDrive.

Уже известно, что новинка разделит переднеприводную платформу FAAR с новым хэтчбеком первой серии. Вполне вероятно, что сохранится и линейка двигателей, и концепция полного привода. Пока подтверждён только один мотор: 306-сильная 2,0-литровая «турбочетвёрка» исполнения M235i xDrive.