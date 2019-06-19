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19 июн 2019

BMW откажется от минивэнов

BMW откажется от минивэнов
Автор фото: фирма-производитель

Компания BMW не планирует создавать преемников для нынешних моделей 2 серии Active Tourer и Gran Tourer

По словам вице-президента BMW по управлению продуктами Петера Хенрика, компактвэны проделали отличную работу по привлечению новых клиентов к бренду. Однако теперь BMW 2 серии Active Tourer и Gran Tourer не попадают под современную концепцию модельной линейки марки. Автомобили постепенно снимут с производства, а клиентам на замену предложат младшие кроссоверы – X1 и X2.

Напомним, что BMW 2 серии Active Tourer был создан в 2014 году для конкуренции с Mercedes-Benz B-класса. Автомобиль стал первым серийной моделью баварской марки оснащённой передним приводом. Спустя год появилась удлинённая версия BMW 2 серии Gran Tourer с тремя рядами сидений. В 2018 году модели претерпели небольшой рестайлинг.

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При написании новости использовалась информация:
Autocar

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