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17 сен 2018

BMW отзывает машины из Китая

BMW отзывает машины из Китая
Автор фото: фирма-производитель

По информации регулятора китайского рынка автомобилей немецкая компания BMW отзывает 140 тысяч машин, эксплуатирующихся в Китае

Из сообщения следует, что процедуре возврата подвергаются авто 3-й серии, выпущенные с 2005 по 2011 годы. О конкретных модификациях пока нет точной информации, но известно, что дефекты присутствуют не только в авто, собранных в Китае, но и в поставленных из других стран.

Источники информируют, что неисправности обнаружены в системе кондиционирования. Отзыв автомобилей с таким сроком эксплуатации – не первый случай в практике автомобильных концернов. В том числе и BMW отзывал свои транспортные средства из Великобритании. Тогда годы выпуска лежали в диапазоне с 2007-го по 2011-й годы, а неисправность касалась электросети.

В данном случае, очевидно, отзыв касается только китайских машин. Соответственно, неисправность относится только к «китайским» версиям. Системы кондиционирования редко имеют большие различия в модификациях, предназначенных для конкретных стран. Поэтому причина, скорее всего, может быть в замене фреона, который по каким-то причинам перестал соответствовать местным требованиям. Возможно, это произошло в связи с новыми ограничениями в стране.
 

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При написании новости использовалась информация:
Коммерсант, ТАСС

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