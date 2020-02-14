BMW отзывает в России очень старые «трешки»

Немецкий концерн объявил нетипичную отзывную кампанию — под нее попали более полутора тысяч автомобилей 3 серии в кузове E46. На секундочку, эти автомобили застали Ельцина

Сразу хочется спросить , неужели они ещё остались живыми? Видимо да. В любом случае, в сервис отправятся владельцы 1652 «трешек», которые были реализованы в период с января 1998 года по декабрь 2000 года. Проверить, попадает ли автомобиль под отзыв, можно сверившись со списком VIN-кодов.

Причина отзывной кампании в подушках безопасности. На некоторых автомобилях она оснащена одноступенчатым газогенератором — как пишет «Росстандарт», у представителей компании есть основания полагать, что со временем он может разгерметизироваться. На всех дефектных автомобилях проверят серийные номера газогенераторов подушек безопасности водителя и в случае необходимости заменят их на более современные.