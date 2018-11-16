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16 ноя 2018

BMW сделали волшебную кнопку

BMW сделали волшебную кнопку
Автор фото: фирма-производитель

Речь идет о повышении мощности на гибридной версии новой «трёшки». Функция называется XtraBoost и повышает пиковую мощность с 252 до 293 л.с.

Новое поколение BMW появилось совсем недавно, и некоторые его версии показывают широкому кругу лиц только сейчас. Например, это коснулось гибридной версии 330e. Напомним, что силовая установка гибридной «трешки» состоит из расположенной в задней части кузова литий-ионной батареи ёмкостью 12 кВт•ч и электромотора мощностью 68 л.с. Разумеется, весь гибрид является дополнением 2,0-литрового бензинового турбомотора. Общая мощность такой конструкции составляет 252 лошадиных сил. Однако, инженеры BMW придумали небольшое волшебство, иначе говоря, форсаж, который может повысить мощность силовой установки до 293 «лошадей».

Отметим, что «волшебный пинок» осуществляется не за счет бензинового двигателя, а его электрического собрата, который кратковременно может выдавать 109 л.с. (вместо 68). Причем реализовывается эта функция достаточно просто - «педаль в пол», при условии, что коробка передач переведена в спортивный режим. Правда техническая сторона вопроса не известна, как и не ясно улучшение разгонной динамики. Точнее сказать - не понятно, насколько сильно XtraBoost будет на нее влиять.

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При написании новости использовалась информация:
Колеса , Авторевю

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