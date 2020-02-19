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19 фев 2020

У «Трёшки» BMW появится мощный дизель

У «Трёшки» BMW появится мощный дизель
Автор фото: фирма-производитель

Компания BMW привезет на Женевский автосалон новые версии седана и универсала 3-Series с самым мощным дизельным мотором

BMW M340d xDrive Sedan и M340d xDrive Touring оснастили трехлитровым рядным шестицилиндровым турбодизелем, развивающим 340 л. с. и 750 Н•м крутящего момента. В моторе применили алюминиевый картер и головки цилиндров, а также спортивную выпускную систему M Sport.

Агрегат работает по схеме «умеренный гибрид» — вместе со стартер-генератором на базе 48-вольтовой системы, который обеспечивает дополнительные 11 сил. Силовая установка действует вместе с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода. Седан способен набирать первую «сотню» за 4,6 с, а универсал ускоряется до 100 км/ч на 0,2 с медленнее.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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