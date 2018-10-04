Стали известны российские цены 3-й серии BMW

Практически сразу после показа на Парижском автосалоне новой «трёшки» баварского концерна стали известны ее российские цены

Они появились в конфигураторе на официальном сайте BMW.

В российском сегменте доступны три варианта комплектации 330i, 320d и 320d xDrive. Наиболее доступная модель - заднеприводная 320d, оснащённая 2-х литровым дизелем в 190 лошадей и 8-ми ступенчатым автоматом. Её цена составляет 2,58 млн. рублей. В базу входит М-пакет, климатика на 3 зоны, система парктроников, адаптивный круиз-контроль, обогреваемый руль и передние кресла.

За 320d xDrive с полным приводом и таким же мотором придётся выложить 2, 72 млн. рублей. Топовая версия с бензиновым силовым агрегатом и спортивной автоматической трансмиссией обойдется в 2,87 млн. рублей.

Как видно, баварские машины несколько подорожали в сравнении с предыдущим поколением. Увеличение в сопоставимой комплектации составило в среднем 200 тыс. рублей. Автомобили уже доступны к заказу у официальных дилеров РФ.