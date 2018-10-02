Новая «трёшка» BMW случайно рассекречена раньше времени

1 октября в Сети появились изображения BMW 3-й серии, которая официально должна быть представлена на Парижском автосалоне на сутки позже

Утечка произошла в конфигураторе моделей на официальном сайте компании. Это не похоже на намеренный «слив». Баварцы любят, чтобы вся информация появлялась на их ресурсах синхронно. Но тщательная подготовка на этот раз «выстрелила» раньше срока.

«Трёшка» стала выглядеть существенно иначе. Общий настрой стал агрессивнее и жёстче. Решетка, линии передней и задней оптики – рука дизайнера побывала везде. Даже одна из самых узнаваемых черт BMW, линия задней двери, переходящая в крыло и стойку, получила совсем иное очертание.

Внутри поменялся весь интерьер. Приборный щиток станет виртуальным. Пока непонятно, где расположен селектор выбора трансмиссии. На центральном тоннеле его не видно. Переключение может стать кнопочным или с помощью селектора под рулём.

Новая «трёшка» собрана на той же платформе CLAR, что и текущие версии. Она позволяет включать много алюминиевых и карбоновых деталей, поэтому кузова у этих машин лёгкие и прочные. Но обновлённая машина несколько длиннее предшественницы.

Точные параметры и технические характеристики BMW представит на специальном мероприятии во вторник.