Автомобильный портал Motorpage
20 авг 2018

BMW рассказала о новой 3-й серии

BMW рассказала о новой 3-й серии
Автор фото: фирма-производитель

BMW 3-й серии крайне важная для баварцев модель, так как является самой продаваемой во всей линейке производителя. Сейчас предсерийные прототипы проходят последние доводочные испытания на «Северной петле» Нюрбургринга

На официальных фотографиях машина по-прежнему укрыта камуфляжем, потому сделать какие-либо выводы о ее внешности не удастся. Но, вероятнее всего, к изменению облика немцы подойдут осторожно, чтобы не испугать клиентов.

Машина «переедет» на модульную платформу CLAR, которую BMW использует для всех своих новых моделей. По сравнению с нынешним поколением масса автомобиля уменьшится на 55 килограммов, а центр тяжести снизится на 10 миллиметров. У «трешки» станет шире колея, и увеличатся углы развала колес. Развесовка седана по-прежнему будет близка к идеальной и составит 50:50 по осям.

BMW 3-й серии получит новый 4-цилиндровый турбомотор, который станет самым мощным из всех подобных, устанавливаемых на модели баварского автопроизводителя. Базовые версии будут оснащаться 6-ступенчатой механической коробкой передач, а более дорогие получат 8-диапазонный «автомат» Steptronic.

У седана и универсала будет подвеска с электронно-регулируемой жесткостью амортизаторов, а М-версии получат заниженный клиренс, 18-дюймовые легкосплавные колеса, рулевое управление с переменным передаточным усилием и дифференциал М Sport.
 

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
BMW

BMW готовит конкурента Tesla Model 3

29 июня 2017
BMW 3-Series 2016

Опубликован список комплектаций и цен на обновленный седан BMW 3 серии

14 июля 2015

BMW покажет прототип 3-series новой генерации уже в сентябре

27 февраля 2015
BMW 328i ActiveFlex

Первый завод BMW в Бразилии уже начал производство автомобилей

20 октября 2014
BMW 3-series 2003

BMW отзывает автомобили 3-series из-за дефекта подушек безопасности Takata

17 июля 2014
BMW 3 серии 2014

Обновленные автомобили BMW 3 серии появятся уже в будущем году

17 марта 2014

 Новости BMW 3 series

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

DFM AX7 - dongfeng ax7 2015 исповедует восточную философию умиротворения Тест драйв
20 августа 2018

DFM AX7
"DFM AX7 исповедует восточную философию умиротворения"
Mercedes-Benz S-class Coupe - mercedes s 560 coupe 4matic 2018: четверть миллиона долларов у бордюра
Тест драйв
17 августа 2018

Mercedes-Benz S-class Coupe
"Mercedes S 560 Coupe 4matic: четверть миллиона долларов у бордюра"
Citroen C3 Aircross, KIA Soul - сравнительный тест citroen c3 aircross 1.2 2018 и kia soul 1.6 gdi 2017: мешает ли высокий стиль ездовым манерам?
Сравнительный тест
14 августа 2018

Citroen C3 Aircross, KIA Soul
"Citroen C3 Aircross и KIA Soul: мешает ли высокий стиль ездовым манерам?"
Chevrolet Traverse - chevrolet traverse 2018 и вдоль, и поперек
Тест драйв
10 августа 2018

Chevrolet Traverse
"И вдоль, и поперек"

Написано новостей:

2 1 8 2 0