BMW 3-й серии крайне важная для баварцев модель, так как является самой продаваемой во всей линейке производителя. Сейчас предсерийные прототипы проходят последние доводочные испытания на «Северной петле» Нюрбургринга

На официальных фотографиях машина по-прежнему укрыта камуфляжем, потому сделать какие-либо выводы о ее внешности не удастся. Но, вероятнее всего, к изменению облика немцы подойдут осторожно, чтобы не испугать клиентов.

Машина «переедет» на модульную платформу CLAR, которую BMW использует для всех своих новых моделей. По сравнению с нынешним поколением масса автомобиля уменьшится на 55 килограммов, а центр тяжести снизится на 10 миллиметров. У «трешки» станет шире колея, и увеличатся углы развала колес. Развесовка седана по-прежнему будет близка к идеальной и составит 50:50 по осям.

BMW 3-й серии получит новый 4-цилиндровый турбомотор, который станет самым мощным из всех подобных, устанавливаемых на модели баварского автопроизводителя. Базовые версии будут оснащаться 6-ступенчатой механической коробкой передач, а более дорогие получат 8-диапазонный «автомат» Steptronic.

У седана и универсала будет подвеска с электронно-регулируемой жесткостью амортизаторов, а М-версии получат заниженный клиренс, 18-дюймовые легкосплавные колеса, рулевое управление с переменным передаточным усилием и дифференциал М Sport.

