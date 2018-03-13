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13 мар 2018

BMW готовит обновление 7-й серии

BMW готовит обновление 7-й серии

Предсерийные образцы обновленной BMW 7-й серии впервые попали в объективы фотошпионов. Судя по маскировочной пленке, обновление плановое и больших изменений в блик седана не внесет.

Как известно, немцы делают первый рестайлинг своих моделей через 2-3 года после вывода нового поколения на рынок. Помимо легкого обновления внешности проводится «работа над ошибками»: устранение всех выявленных у новинки недостатков. Но первое обновление «семерки» довольно серьезно изменится и внешне.

Судя по маскировочной пленке основные изменения коснутся передней части: появятся новые крылья, радиаторная решетка, фары и передний бампер. «Семерка» будет изменена в угоду новому фирменному стилю, который дебютирует на огромном BMW X7, а затем появится и на купе 8-й серии. Сзади поменяются фонари и бампер: здесь никаких откровений ждать не стоит.

В интерьере изменений практически нет: самое важное, теперь у 7-й серии BMW будет полноценная виртуальная приборная панель, как у своих конкурентов. Напомним, что на нынешней сохранены аналоговые стрелки, за которыми скрывается экран.

Ранее появилась информация, что из-за невозможности «вписать» BMW M760i/Li в требования WLTP, которые становятся обязательными в Европе с июля, после рестайлинга баварцы откажутся от этой версии по крайней мере для европейского рынка. Но на прототипе по-прежнему присутствуют шильдики V12, так что возможно немцы все же нашли способ сделать машину более экономичной.

Обновленный седан BMW 7-й серии представят следующей весной, а ее продажи начнутся летом.

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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