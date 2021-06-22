Известны подробности о премьере нового флагмана BMW

Речь идет о седане седьмой серии, который покажут нам на автосалоне в Мюнхене. Правда, автомобиль будет явлен миру в несколько необычном виде

Как сообщает издание Automotive News Europe со ссылкой на собственные источники в компании BMW, «семёрка» нового поколения с индексом G70 будет показана совсем скоро, но пока в статусе концепта. Серийная же версия флагмана будет представлена аж в следующем году.

Некоторые технические подробности нам также известны - машину построят на новой платформе Neue Klasse. Она подразумевает использование различных компоновок и силовых установок. Причем большое внимание будет уделено электрическим двигателям. Да, семерка впервые будет иметь электрическую версию, причем электромобиль будет доступен и в заряженной модификации с литерой «М». Что касается традиционных двигателей внутреннего сгорания, то моторная гамма остается нераскрытой за исключением одного факта – моторов V12 не будет!