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8 ноя 2021

Новая BMW 7-Series получит автопилот третьего уровня

Новая BMW 7-Series получит автопилот третьего уровня
Автор фото: фирма-производитель

Разработка автопилотов – один из приоритетов в автомобилестроении. Лишь немногие автопроизводители добрались до третьего уровня, когда автомобиль способен полностью передвигаться по дорогам общего пользования без участия водителя

В данный момент данная технология есть лишь у Mercedes и Audi, если не брать в расчет американскую компанию Tesla. Похоже, что скоро в этот «пантеон» войдет и фирма BMW. Во всяком случае, директор по развитию немецкого концерна Франк Вебер рассказал, что представительский седан 7-Series следующего поколения будет оснащен самым современным комплексом автопилота.

Вебер заявил, что система будет предлагаться на новой 7-Series в качестве опции. Затем автопилот третьего уровня появится и на совершенно новом кроссовере iX. Скорее всего, можно будет ожидать, что технология появится в более доступных моделях баварской марки — в 5-Series следующего поколения.

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