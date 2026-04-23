BMW представил обновленный седан 7-й серии

В компании уверены, что спрос на классические роскошные четырехдверные модели сохраняется, несмотря на популярность крупных кроссоверов

По словам руководства бренда, на рынке сейчас освободилось место в премиальном сегменте. В частности, Audi и Lexus в последнее время отказались от своих флагманских седанов A8 и LS, сосредоточившись на кроссоверах. В то же время BMW и Mercedes-Benz продолжают активно развивать свои ключевые модели в этом сегменте.

BMW 7-й серии получил ряд точечных изменений в дизайне, которые коснулись светодиодных фар и обвеса. Основные изменения пришлись на салон. Внутри появился новый фирменный дисплей Panoramic iDrive, растянувшийся по ширине лобового стекла. Он заменяет привычную приборную панель. Кроме этого здесь появились 17,9-дюймовый центральный тачскрин мультимедийной системы и отдельный 14,6-дюймовый сенсорный экран для переднего пассажира. В качестве платной опции предлагается 31,3-дюймовый сенсорный дисплей для заднего ряда.

Модель представлена в нескольких модификациях с гибридными и электрическими силовыми установками. Стандартные мягкогибридные версии комплектуются 6-цилиндровым бензиновым мотором мощностью 286 л.с. или 400 л.с., который работает в паре с 48-вольтовым старт-генератором. К ним же причислена дизельная версия с 6-цилиндровым агрегатом на 313 л.с. Привод может быть задний или полный. Все версии комплектуются 8-ступенчатым «автоматом». Кроме этого, в линейке также есть полноценные гибриды с одним электромотором и 6-цилиндровым двигателем. Суммарная мощность таких систем составляет 489 или 612 л.с. Электрическая «семерка» получила установку на 455 л.с. или 544 л.с. в зависимости от комплектации. Максимальный заявленный запас хода – 728 км. Самая мощная модификация оснащается двумя электромоторами совокупной мощностью 680 л.с. Запас хода – 686 км.

