Новая BMW 7Series получит мотор V8

Сейчас в автомобильном мире идет тенденция на исключение мощных многоцилиндровых двигателей из моторных линеек. Производители отдают предпочтение малообъемным движкам с турбонаддувом, которые устанавливаются даже на крупные кроссоверы

Во всей этой тьме наметился неожиданный просвет в виде политики немецкого автоконцерна BMW. Сейчас эта компания готовится к презентации нового флагманского седана седьмой серии и самое интересное заключается в том, что расположится у автомобиля под капотом.

Инсайдеры говорят, что баварские инженеры собираются поставить, ни много ни мало, а целый мотор V8, да еще и с двойным турбонаддувом. Предполагаемая мощность – более 550 лошадиных сил. Отметим, что в остальных модификациях автомобиль будет гибридом, а еще у него появится и электрическая версия с индексом I7.