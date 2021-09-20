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20 сен 2021

Новая BMW 7Series получит мотор V8

Новая BMW 7Series получит мотор V8
Автор фото: фирма-производитель

Сейчас в автомобильном мире идет тенденция на исключение мощных многоцилиндровых двигателей из моторных линеек. Производители отдают предпочтение малообъемным движкам с турбонаддувом, которые устанавливаются даже на крупные кроссоверы

Во всей этой тьме наметился неожиданный просвет в виде политики немецкого автоконцерна BMW. Сейчас эта компания готовится к презентации нового флагманского седана седьмой серии и самое интересное заключается в том, что расположится у автомобиля под капотом.

Инсайдеры говорят, что баварские инженеры собираются поставить, ни много ни мало, а целый мотор V8, да еще и с двойным турбонаддувом. Предполагаемая мощность – более 550 лошадиных сил.  Отметим, что в остальных модификациях автомобиль будет гибридом, а еще у него появится и электрическая версия с индексом I7.

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