Представлен новый флагманский седан BMW

BMW провела мировую премьеру представительского седана 7-Series нового поколения G70/G71. Модель показали сразу в двух ипостасях — с ДВС и с чисто электрической силовой установкой

Сразу стоит отметить, что автомобиль лишился моторов V12. Старшим мотором в линейке теперь является V8 с двойным турбонаддувом. Его мощность составляет 532 лошадиные силы. С таким двигателем "семерка" способна разогнаться до сотни за четыре с половиной секунды. Далее идет версия с рядной трехлитровой бензиновой турбо-шестеркой (340 лошадиных сил). Есть и альтернатива в виде 300-сильного турбодизеля.

Фактически, флагманской версией стала электрическая "семерка". Мощность двухмоторной силовой установки составляет 544 лошадиные силы. Разгон до сотни 4.4- секунды.

Что касается внешнего облика, то при взгляде в профиль новинка не выглядит революционно, другое дело — спереди: огромные ноздри решетки радиатора и чудаковатое двухъярусное оформление фар — блоки ближнего и дальнего света в бампере, над ними — зауженные полосы дневных ходовых огней, габаритов и указателей поворота