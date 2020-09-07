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7 сен 2020

BMW выпустит представительский электромобиль

BMW выпустит представительский электромобиль
Автор фото: фирма-производитель

В гамму следующего поколения 7-Series BMW добавит электроверсию, ей присвоят собственный индекс i7. В Сети впервые опубликовали фото прототипа этого автомобиля, проходящего дорожные испытания

Семейство 7-Series следующего поколения создается на гибкой модульной платформе CLAR, она изначально оптимизирована под использование силовых установок всех основных типов — бензиновых, дизельных, гибридных и чисто электрических. На базе CLAR уже создан один перспективный электромобиль — представленный два месяца назад BMW iX3.

Электромотором какой мощности планируют оснащать i7 — информации пока нет, но запас хода его на одной зарядке составит не менее 650 км. Издание Autocar уверяет, что флагманский электроседан мощнее 601-сильного BMW 760 Li текущего поколения с битурбированным V12 под капотом. Обзаведется BMW i7 и системой автономного вождения третьего уровня, которая не предусматривает активного участия человека в управлении автомобилем (но от него все еще требуется мониторинг обстановки). О дате премьеры точной информации пока нет

При написании новости использовалась информация:
Drom

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