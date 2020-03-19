Старшая версия BMW 7-серии окажется электрической

В следующем поколении флагманского седана BMW 7-Series не будет версии M7. Старшая и самая мощная впервые окажется полностью электрической. Об этом рассказал председатель правления BMW Оливер Ципсе (Oliver Zipse)

«Следующее поколение 7-Series будет доступно с четырьмя силовыми агрегатами: бензиновым, дизельным, гибридным и полностью электрическим, — сказал Ципсе на ежегодной пресс-конференции. — Все версии будут основаны на единой архитектуре. И топовая, самая мощная 7-Series будет полностью электрической».

Пока неизвестно, будет ли такая модификация носить имя i7. Самой мощной «семеркой» текущего поколения является M760i. Она оснащается 6,6-литровым V12 с двойным турбонаддувом. ДВС развивает 585 л.с. и 850 Нм. Такой седан способен ускоряться с 0 до 100 км/ч за 3,6 секунды, максимальная скорость составляет 250 км/ч. Будущий электрический флагман будет обладать сопоставимой динамикой или даже окажется чуть быстрее. Ожидается, что следующее поколение BMW 7-Series в топовом исполнении получит аккумулятор емкостью до 120 кВт*ч. Он обеспечит запас хода около 700 км. Производитель планирует предлагать и более доступный вариант с АКБ на 80 кВт*ч.