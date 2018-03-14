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14 мар 2018

BMW досрочно прекратит производство М3

BMW досрочно прекратит производство М3
Автор фото: фирма-производитель

Компания BMW в августе этого года прекратит производство спортседана М3. Связано это с ужесточающимися требованиями к вредным выбросам, которые летом вступают в силу в Европе. Баварцы посчитали, что доведение спортседана до них экономически нецелесообразно.

Чтобы машина соответствовала заявленным требованиям по выбросам и расходу топлива требуется установка дополнительного фильтра, фильтра твердых частиц Отто. Подкапотное пространство седана не позволяет установить его без полной перекомпоновки. В результате BMW приняла решение отказаться от данной модели.

Интересно, что купе BMW M4 на конвейере останется, в BMW лишь приостановили его производство на время, которое потребуется для того, чтобы установить фильтр Отто, что требует довольно серьезного инженерного вмешательства.

Таким образом получается, что BMW M3 исчезнет с автомобильного рынка на полтора года: новое поколение спортседана будет представлено лишь в 2020 году. При этом, по слухам, модель получит гибридную силовую установку.

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При написании новости использовалась информация:
Autocar

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