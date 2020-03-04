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4 мар 2020

Новая BMW M3 вздохнет полным носом

Новая BMW M3 вздохнет полным носом

В Сети появился снимок седана BMW M3 нового поколения, который получит огромную радиаторную решётку с парой вытянутых «ноздрей»

Что касается дизайна, то решётка радиатора у нового BMW M3 оказалась даже крупнее, чем у купе 4 серии. К слову, ранее снимки двухдверки также публиковались  до премьеры модели. Так, например,  осенью 2019 года в сеть попал снимок задней части BMW M3. У седана остались узнаваемые расширенные колёсные арки, четыре патрубка выхлопной системы, диффузор и небольшой спойлер на кромке крышки багажника.

Если же говорить о технике, то в прошлом году глава подразделения BMW M Маркус Флаш подтвердил, что седан M3 и купе M4 получат новую трёхлитровую «турбошестёрку» S58 — как у 510-сильных кроссоверов X3 M и X4 M. Обе новинки будут предлагаться на выбор с шестиступенчатой «механикой» и задним приводом и с восьмиступенчатым «автоматом» и полным приводом.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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