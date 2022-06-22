Представлен заряженный универсал BMW M3

Компания BMW в преддверии «живого» дебюта новинки в Гудвуде представила первый в истории серийный универсал M3. BMW M3 Touring

Надо сказать, что универсал не только носит гордую букву "М" но еще и приставку "Competition", которая обозначает самые мощные версии машин. Это значит, что под капотом здесь находится трехлитровый, шестицилиндровый турбомотор, который развивает 510 лошадиных сил. Сообщается что на разгон до сотни у автомобиля уходит чуть больше трех с половиной секунд. Вторую же сотню универсал "разменивает" за тринадцать секунд. Максимальная скорость - 280 километров в час.

По умолчанию универсал будет оснащаться спортивными креслами с отделкой кожей мерино, за доплату доступны кресла M Carbon. Благодаря карбоновому каркасу они на 9,6 килограмма легче стандартных. Спинка заднего дивана делится в пропорции 40:20:40, дверь багажника получила отдельно открывающееся стекло и сервопривод.