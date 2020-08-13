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13 авг 2020

BMW подтвердила создание универсала M3

BMW подтвердила создание универсала M3
Автор фото: фирма-производитель

BMW опубликовала официальный тизер модели под названием M3 Touring, от которой старательно открещивалась всю историю компактных «эмок». Анонс состоялся буквально через несколько часов после публикации данных инсайдеров о том, что проекту действительно дали зеленый свет

Как сообщают наши коллеги из Motor1,  немецкий концерн так и не объяснил причину того, что именно сподвигло инженеров на решение расширить гамму кузовов М3 именно сейчас, учитывая что “трешка с индексом М” существует уже более двадцати лет. В официальном сообщении говорится лишь об «оправдании надежд всех тех, кто хочет довести до предела характерное для М сочетание спортивных характеристик и повседневной практичности». В чем именно будут состоять «спортивные характеристики», тоже пока не уточняется.

Дело в том, что ожидать премьеры M3 Touring вместе с дебютом «эмки» в кузове седан, который намечен на сентябрь, не приходится. В Мюнхене особо отмечают, что проект находится на ранней стадии разработки и предупреждают, что уже скоро на Нюрбургринге можно будет заметить первые прототипы будущего суперуниверсала. А вот серийную его версию обещают показать не ранее, чем через два года.

Впрочем, пятидверке пообещали как узнаваемый дизайн, так и характерные настройки ходовой части, и фирменную трехлитровую «шестерку». Не исключено, что BMW M3 Touring, как и седан, выйдет в свет в двух вариантах – дефорсированном с механической коробкой и более мощном с автоматом. Конечно, если результаты эксперимента, который BMW готовится поставить над седаном, производителя удовлетворят.

При написании новости использовалась информация:
motor1

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