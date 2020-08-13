BMW подтвердила создание универсала M3

BMW опубликовала официальный тизер модели под названием M3 Touring, от которой старательно открещивалась всю историю компактных «эмок». Анонс состоялся буквально через несколько часов после публикации данных инсайдеров о том, что проекту действительно дали зеленый свет

Как сообщают наши коллеги из Motor1, немецкий концерн так и не объяснил причину того, что именно сподвигло инженеров на решение расширить гамму кузовов М3 именно сейчас, учитывая что “трешка с индексом М” существует уже более двадцати лет. В официальном сообщении говорится лишь об «оправдании надежд всех тех, кто хочет довести до предела характерное для М сочетание спортивных характеристик и повседневной практичности». В чем именно будут состоять «спортивные характеристики», тоже пока не уточняется.

Дело в том, что ожидать премьеры M3 Touring вместе с дебютом «эмки» в кузове седан, который намечен на сентябрь, не приходится. В Мюнхене особо отмечают, что проект находится на ранней стадии разработки и предупреждают, что уже скоро на Нюрбургринге можно будет заметить первые прототипы будущего суперуниверсала. А вот серийную его версию обещают показать не ранее, чем через два года.

Впрочем, пятидверке пообещали как узнаваемый дизайн, так и характерные настройки ходовой части, и фирменную трехлитровую «шестерку». Не исключено, что BMW M3 Touring, как и седан, выйдет в свет в двух вариантах – дефорсированном с механической коробкой и более мощном с автоматом. Конечно, если результаты эксперимента, который BMW готовится поставить над седаном, производителя удовлетворят.